日職／巨人練習賽陽岱鋼先發 對決羅德陳冠宇獲保送

日本職業棒球練習賽讀賣巨人隊球員陽岱鋼今天先發出賽，3打數吞下2次三振，從千葉羅德海洋隊投手陳冠宇手中選到保送，羅德終場以3比2拿下勝利；陽岱鋼無安打、陳冠宇無失分。

巨人在東京巨蛋交手羅德，陽岱鋼先發打第8棒、守左外野，3局吞下三振，5局壘上有人打擊機會再吞K，7局敲出投手方向滾地球出局。

這場是兩隊投手戰，前5局都沒拿下分數，巨人6局靠岡本和真陽春砲先馳得點，羅德7局也有攻勢，洋砲馬丁（Leonys Martin）敲出超前比數2分砲，助球隊翻轉戰局，8局再靠安田尚憲陽春砲多添1分保險分。

巨人8局再起攻勢，1人出局後吉川尚輝、田中俊太接連安打，丸佳浩選到保送、攻占滿壘，岡本和真敲出高飛犧牲打，送回球隊第2分，但攻勢沒延續。

陳冠宇9局登板後援，連飆2次三振，但保送陽岱鋼，接著讓打者敲出二壘方向滾地球出局、沒失分，守住球隊勝利。

陽岱鋼3打數吞下2次三振，沒敲安打，僅靠保送上壘；陳冠宇後援用27球投1局，沒被敲安打，投出2次三振、1次保送，無失分，最快球速147公里。