中職／葉君璋選秀投捕優先 吳德威期待第6隊快出現

味全龍隊自辦測試會今天進入第二天，從200多位報名者中通過初審的64名球員， 在兩場測試賽中各顯身手，龍隊首席教練尼爾托（Thomas Nieto）大讚台灣球員身體素質好。

對於今年的選秀方向，龍隊總教練葉君璋表示，會以投捕優先，但還是會依隊型需求來決定，他說：「好的選手，龍隊當然不會放過。」

64名球員（33投31野）參與測試賽球員共分成上、下午兩場賽事展現身手，尼爾托指出，第一天測試會球員通常會急於展現自己，不容易看出球員整體素質，透過第二天的測試賽，可以印證首日體能檢測結果，今天測試賽上，大專及高中球員都有開轟，就是力量最好的展現。

中職去年選秀會共有63名球員被各隊指名，龍隊選進32人，領隊吳德威表示，創辦人魏應充一直希望能給打棒球的孩子更多舞台，本於創辦人的初衷，球隊也會儘量多給球員進入職棒隊伍的機會，舉辦測試會就是希望能多看一些選手。

他說：「當然也希望能有更多企業加入，讓中職能有第六隊，為棒球產業注入更多活水。」

針對測試會結果，吳德威表示，球團進一步討論及評估各球員表現後，將決定推薦哪些人參與今年選秀會，入選者屆時也將獲得個別通知。