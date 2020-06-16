中職／近5場後援吞3敗 林羿豪：可能是自己想太多

中職富邦悍將隊投手林羿豪開季狀況不錯，但近期出賽表現不佳，近5場後援吞3敗，林羿豪坦言，有感受到速度不如過往，沒有明確原因，可能求好心切，突然間想法太多。

富邦悍將隊投手林羿豪，為近年球隊倚重的牛棚投手戰力，去年後援52場，戰績4勝5敗19中繼，出賽防禦率2.54，為目前為止個人中職生涯最佳數據。

林羿豪今年開季前半段表現也不錯，前9場後援出賽，投8.2局僅失1分責失分，拿下3次中繼成功，出賽防禦率1.04，但近5場出賽防禦率飆高，總計5場出賽投4局失掉6分責失分，吞下3敗，近5戰出賽防禦率13.50。

林羿豪表示，也沒能找出確切的原因，但今年與去年最大的差異可能是想法，去年上場沒有太多的想法，投就對了，投出不錯的成績後，可能過於追求完美，突然想法變多了，但得到的結果並不如預期。

林羿豪解釋，對於各隊的打者都很熟悉，知道誰不擅長打什麼球，今年變化球用得多，但是效果不好，也坦言有發現今年自己的直球速度往下掉，也有可能是身體狀態沒有去年好，苦笑說：「想投快也投不快」。