中職／38歲周思齊看19歲江坤宇 年紀比他的中古車還輕

中信兄弟隊近況不錯，戰績直逼排名第一的樂天桃猿隊，隊上最資深老將「周董」周思齊鼓勵後輩：「得點圈有人時，眼睛放亮一點，這樣獎金比較多。」

兄弟目前出賽39場，戰績22勝17敗，只落後猿隊半場勝差，周思齊打了32場，繳出打擊率3成30、全壘打4支、打點15分的成績，今天對富邦悍將之戰再扛三棒、指定打擊重任。

周思齊已滿38歲，2005年展開中職生涯，目前是全聯盟第三資深球員，他表示，很樂於提供意見給後輩，讓他們多一些工具學習心態調整、觀念。

兄弟甩掉開季不順，成為猿隊上半季最大威脅，周思齊認為，只要隊上三名洋投能夠穩定，彭識穎、陳柏豪、吳俊偉做好中繼角色，球隊戰績就會進步。

周思齊生涯已達16年，談到隊上最年輕的球員、7月4日才滿20歲的江坤宇，他笑說：「江坤宇的年紀比我的中古車還輕，我剛打職棒時，算一算他才四歲多。」

周思齊表示，自己剛打職棒時，是看羅敏卿打球，時間真的過好快，沒想到江坤宇的年齡和他的車子同齡。

「周董」笑說：「我不在乎車子的速度，開起來安全就好，現在只在乎揮棒速度。」