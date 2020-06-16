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中職／兄弟戰績有起色 解決投打失衡是關鍵
中信兄弟隊開季戰績不理想，5月底開始有起色，6月打出7連勝、戰績一度站上首位，目前與樂天桃猿隊戰績拉鋸，兄弟隊總教練丘昌榮點出戰績起色關鍵，是因為改善投打失衡。
中職中信兄弟隊從4月中開季到5月初，戰績都在3、4名徘徊，5月開始慢慢好轉，6月初打出一波7連勝，本季戰績首度躍居第一名，上週與樂天桃猿隊3連戰僅拿下1勝，樂天桃猿隊重回第一名，兄弟隊戰績退居第二，落後兄弟0.5場勝差。
目前為上半季各隊拚戰績關鍵期，兄弟與桃猿戰績拉鋸，兄弟隊總教練丘昌榮直言，「每一場比賽都很關鍵，雖然目前球隊狀況感覺不錯，但還是有很多需要努力的地方」。
談起開季戰績不佳原因，丘昌榮表示，季初球隊感覺沒有這麼順，投手群其實投得不錯，但是打擊有斷層，後來又有一陣子中繼投手群出狀況，「投打失衡是開季沒能這麼順利的原因」。
丘昌榮也表示，5月底到6月初，有慢慢找到投打平衡的狀態，陣中強打林智勝缺陣，教練團也一直希望詹子賢、張志豪等人可以撐起來，中心棒次可以穩固、扛起壓力，對打線串聯有很大的幫助。
丘昌榮強調，棒球比賽就是這樣，有很多無法掌握的變數，教練團只能想辦法幫忙球員調整，改善投打失衡的狀態。
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