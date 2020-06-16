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中職／預料猿隊3洋投對決 丘昌榮操作模式應相同

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
兄弟總教練丘昌榮可能動用三名洋投對決猿隊。記者藍宗標／攝影
兄弟總教練丘昌榮可能動用三名洋投對決猿隊。記者藍宗標／攝影

中信兄弟隊威脅樂天桃猿隊上半季龍頭地位，目前只落後半場勝差，兄弟總教練丘昌榮強調，周末對猿隊三連戰，可能安排三名洋投登板先發，有機會這樣操作。

兄弟上周在桃園球場對猿隊三連戰打出一勝二敗，兩隊本周移師台中洲際球場再戰，丘昌榮認為，雙方如何安排先發投手輪值，差異應不大。

言下之意，兄弟、猿隊本周割喉戰續集，兩隊可能都安排洋投先發。

兄弟洋投德保拉今天在新莊球場對決富邦悍將隊，丘昌榮表示，本周比賽很重要，猿隊當然會安排三名洋投對決兄弟，至於德保拉是否採取投一休四的節奏，21日再戰猿隊，還要看狀況，不會刻意怎麼做。

兄弟開季不順，最近戰績能夠提升，丘昌榮認為，一開始打擊出現斷層，中繼投手也有狀況，目前已經投打平衡，不管能否拚冠，還有很多地方需要努力，球員每年都要成長。

丘昌榮 樂天桃猿 富邦悍將

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