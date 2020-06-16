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中職／高國麟練打無不適可代打 受傷曾被高國輝念

中央社 / 新北16日電
中職富邦悍將隊野手高國麟（圖）日前比賽中守備接球時受傷退場，總教練洪一中表示，檢查出是輕微後十字韌帶損傷，傷勢不是太嚴重，但也不能太急，16日比賽板凳待命，有可能代打上場。中央社
中職富邦悍將隊野手高國麟（圖）日前比賽中守備接球時受傷退場，總教練洪一中表示，檢查出是輕微後十字韌帶損傷，傷勢不是太嚴重，但也不能太急，16日比賽板凳待命，有可能代打上場。中央社

富邦悍將隊野手高國麟打擊狀況正好時受傷，被哥哥高國輝念了一下，經過檢查為輕微後十字韌帶損傷。高國麟今天傷後首度練打，他表示已沒有不舒服感覺，也強調上場就要盡全力。

中職富邦悍將隊野手高國麟，把握本季球隊傷兵潮卡住外野位置，打出不錯成績，目前為止29場出賽，敲出32支安打、7發全壘打，打擊率3成17，為悍將隊目前球隊打擊王。

高國麟10日與中信兄弟隊比賽，因為守備接球時撞到牆、因傷退場，總教練洪一中表示，經過檢查後，是輕微後十字韌帶損傷，傷勢不是太嚴重，但也不能太急，今天比賽板凳待命，有可能代打上場。

高國麟狀況正好時受傷，他透露有被同隊的哥哥高國輝念了一下，「但他也是關心、提醒我，希望我在場上盡全力的當下，也要保護好自己」。

高國麟表示，10日比賽守備時，覺得球有機會可以接到，球員上了場就是要盡全力，撞到當下只是覺得很痛，沒有太多其他的想法，如果再選擇一次，還是會奮力接球。

高國麟解釋，球迷進場看球，就是想看到球員在場上盡全力奮戰，還好傷勢沒有很嚴重，目前受傷處還有一點積血。

悍將隊本季傷兵多，高國麟打擊狀態最好卻因傷缺陣，他表示，棒球比賽不是只靠一個人，每個人都很重要，即使在板凳待命，也會做好該做的準備，今天傷後首度賽前打擊練習，沒有不舒服的感覺，也希望可以快點回到場上。

高國麟 富邦悍將 高國輝 中職

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