日職／三洋砲火力無極限 DeNA成奪冠熱門

由於近年來本土打者的打擊能力大增，中職各隊在尋找洋將時都以投手為主，這幾季來台灣打球的洋砲屈指可數，更不用說有雙洋砲，甚至於像中職初期的三商有三洋砲那樣的同場先發了，日職各隊的洋砲比例雖然比中職多，但先發打線上出現三洋砲也是不常見的事情，近期令人印象較深刻的應該就是09年的歐力士。

當時歐力士的陣中不只是三洋砲，而是同時有羅茲(Tuffy Rhodes)、亞力士(Alex Cabrera)、拉羅卡(Greg LaRocca)以及費南德茲(Jose Fernandez)四名洋砲，4人都是在日職打滾多年且有實績的球員，當年歐力士在開幕戰就排出4洋砲的先發打線，讓人期待整季的打擊表現，可惜這4名洋砲當年都已非巔峰期，同場先發的場次總計不到10場，4人整季加起來的全壘打只有62支，打點也不到200分，歐力士即使有4洋砲，最終仍在洋聯墊底。

因疫情影響，日職遲至週末(19日)開幕，因應縮短且更為密集的賽程，聯盟公布幾項相關措施，如延長賽只打到10局、一軍登錄人數由29增加到31人，可出賽的從25增加到26人、洋將登錄人數從4人增加到5人，可出賽的則為4人，都是今年限定的特別規則，其中洋將人數增加這一項，就能讓今年有好幾支隊伍都能排出三洋砲，事實上在6月初開始的練習賽中，就已經出現許多次三洋砲的先發打線了。

有DH制的洋聯會比較容易排出三洋砲的先發打線，歐力士今年簽下在大聯盟打出282轟的史上最大咖洋砲瓊斯(Adam Jones)及在小聯盟11年打出174轟的羅德里奎茲(Aderlin Rodriguez)，加上去年從中日被交易過來的摩亞(Steven Moya)，陣中再度出現三洋砲。羅德里奎茲在練習賽中有3成打擊率、2轟及9分打點，不過近兩場都沒有安打，瓊斯及摩亞在練習賽中的表現則不佳，雖能排出三洋砲打線，但就目前狀況看起來，對歐力士打線的幫助有限。

在前幾年也有過三洋砲打線的樂天，今年再度擁有三名在日職有實績的洋砲，有獨特打擊姿勢的布拉許(Jabari Blash)在去年日職第一年就打出隊史洋將最多的33轟及95分打點的成績；已在樂天第6季的惠勒(Zelous Wheeler)上季也有19轟、67分打點的穩定輸出；從歐力士轉隊來的羅梅洛(Stefen Romero)，去年出賽81場就有18轟及63分打點的成績，三洋砲中守內野的惠勒由於位置重疊，或許出賽場次會被壓縮，不過只要打擊發揮，樂天教練團還是會幫他找出位置來的。

央聯今年也會有好幾支球隊能排出三洋砲的先發陣容，中日陣中有近兩年都有3成以上打擊率、近20轟及超過90分打點的畢謝德(Dayan Viciedo)、去年傷癒復出的大鬍子洋砲艾爾蒙特(Zoilo Almonte)，以及新入團的席耶亞(Moises Sierra)；阪神今年新加入桑德斯(Jerry Sands)及包爾(Justin Bour)兩名洋砲，加上續留的馬提(Jefry Marte)，也是擁有三洋砲，只不過去年韓職打點王的桑德斯在練習賽表現極差，已經被決定開幕從二軍出發，左打的包爾對左投手也打不好，阪神的三洋砲先發打線恐怕要等到季中才有可能實現。

目前來說，打擊威脅力最大，且已經在練習賽中出現多次的三洋砲先發打線，就是DeNA。DeNA陣中已有這幾年拿下多個打擊獎項的索托(Neftalí Soto)及羅培茲(Jose Lopez)兩名洋砲，今年季前再度簽下前洋基野手奧斯丁(Tyler Austin)，奧斯丁在春訓的官辦熱身賽交出不錯的成績，練習賽的表現也不差，索托連兩季打出超過40轟，羅培茲也有單季30轟左右的實力，三人同時排上先發，會給對手帶來極大的威壓感，更是DeNA今年要爭優勝的一大關鍵，只不過三人同時先發，打擊方面雖然威脅性大，但防守的穩定性卻是另一個問題，就看教練團如何去應用了。

要說到三洋砲，就不得不提到軟銀了，軟銀現在的打線中雖然只有新朋友巴倫汀(Wladimir Balentien)，但等到古巴解禁，葛拉西亞(Yurisbel Gracial)及迪斯派(Alfredo Despaigne)兩人回歸球隊後，軟銀就會擁有全日職最具有攻擊威脅性的三洋砲先發打線。