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中職／江坤宇打擊率3成70 全聯盟二年級生最高
中職本季賽事打完前兩個月，中信兄弟隊19歲游擊手江坤宇不但站穩先發，而且繳出打擊率3成70的佳績，不但是全隊最高，也在全聯盟名列第四，這個打擊成績目前是所有「二年級生」最高。
江坤宇去年6月25日初登一軍，新人球季只打三場比賽，今年仍保有爭奪新人王的資格。
中職本季打擊排行榜目前共有23人上榜，樂天桃猿隊林立打擊率4成06，也是全聯盟唯一四成打者，統一獅隊陳傑憲3成90、猿隊林泓育3成73分居第二、第三，打擊率超過3成共有16人，富邦悍將隊胡金龍3成05名列16。
至於年資第二年的球員有三人，除了江坤宇之外，獅隊林安可打擊率3成38，在全聯盟排名第十，九支全壘打並列第四，林靖凱打擊率2成39名列23。
兄弟目前出賽39場，戰績22勝17敗，落後猿隊（21勝15敗）半場勝差，江坤宇只缺席兩場，除了打擊率名列第四，50支安打也在全聯盟排名第六。
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