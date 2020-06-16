管理即根本 高中強隊穀保、平鎮、普門怎麼管？

有基層棒球隊教練曾說：「管理是一切根本」，高中強隊能打出成績具備許多因素，除了有素質不錯的選手、紮實的訓練，以及完備的設施場地，而管理也是很重要的一部分，各隊都有自己一套方式。

剛拿下玉山盃冠軍、獲得U18組訓權的平鎮高中，就是一支管理甚嚴的球隊，球員統一住宿，基本上每週維持六天練球，到週六訓練完才放假，週日晚間9點收假，球員只有在放假期間才能拿回自己的手機，平時都由教練團保管，除了沒有手機在身上，學校、宿舍也沒有電視，球員完全專心在課業、球技上。

平鎮總教練吳柏宏表示，要當強隊就要比別人付出更多，要犧牲很多自由、時間，「我敢說平鎮應該是全國放假最少的高中球隊，一年(52週)週休算起來應該不到10次」，他會跟小朋友說，你練球教練也陪著你們練，沒有休息。

「我們管理嚴格，品行擺第一」，吳柏宏說，曾有王牌級球員犯錯，原本公費被取消，不管是不是大牌，犯錯就是要處罰，不然其他球員心理會不平衡，「家長會希望小孩來這裡不要學壞，也有跟新生講過平鎮很嚴格，來這邊要做好心理準備。」

普門中學 學生棒球聯盟提供

至於佛光山體系的普門中學同樣以管理嚴格著稱，自早上6點起床開始，到晚間10點30分就寢，全天安排課程，包括夜訓、寫讀書心得、禪修等，球員按表操課，總教練洪榮宏說，這套行程是自己接掌球隊後排出來的，希望球員作息正常，樹立規矩，若球員犯錯看嚴重程度會處罰，但會先了解他的問題，「畢竟高中生是小大人了，第一次犯錯我會罰較重，希望讓他們記得，以後不要再犯，但講完話會摸摸抱抱他們，還是要用愛跟關懷。」而手機方面則是每天晚上開放20分鐘給球員使用，時間並不長。

洪榮宏提到，配合學校體制，佛光山三好協會在照顧學生上也很用心，希望球員球打好、書念好、品行好，期盼棒球隊能樹立青棒典範。

穀保家商 王婉玲攝影

至於另一支青棒強權穀保家商則是訂定生活公約，每年新生報到後會給他們一張管理說明，共有40條規定，新生閱讀過就簽名，代表了解注意事項，總教練周宗志說，其中一條學長霸凌學弟是最嚴重的，只要動手就是退隊，「這對高一生來說是保護，高三學長則是約束」，此外，像是抽菸、喝酒、打架這些都有明確處罰條例，希望球員要遵守。

球隊統一住宿，教練團三名教練周宗志、田家銘、鄭志強都跟球員住在一起，周宗志提到，沒紀律會亂七八糟，球隊就像個小型社會，大家住一起，有問題能就近處理。

經營一支棒球隊不容易，但管理不佳就容易出現問題，小則影響戰績，大則招生不順甚至解散都有可能，是各球隊必須重視的一環。