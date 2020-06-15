中職／生涯84轟逼近王柏融 蘇智傑本周有機會超前

統一獅隊主砲蘇智傑今年火力大爆發，目前14支全壘打領先群雄，生涯累積84轟和前時報鷹隊廖敏雄、前中信鯨隊陳文賓並列中職史上第28，只差兩轟追平旅日好手王柏融，本周可望追上、甚至超前。

中職本季共有三人全壘打達到二位數，樂天桃猿隊朱育賢12轟排名第二、林立十轟第三。

蘇智傑2016年展開中職生涯，去年120場比賽全勤出席，27轟紀錄寫下個人單季新高，今年開季至今41場比賽也沒有缺席，全壘打數已經超過去年一半，是否有機會成為史上首位單季40轟打者值得期待。

義大犀牛隊高國輝2015年39轟奪下全壘打王，目前是單季紀錄保持人。

王柏融2015到18年效力Lamigo桃猿隊，四個球季累積86支全壘打，和味全龍隊退役老將羅世幸並列史上26，悍將隊蔣智賢87轟名列25。

中職開打31年來，共有21名球員完成百轟紀錄，朱育賢96轟名列22，蔣智賢、蘇智傑本季也有機會達陣。