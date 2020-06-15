中職／德保拉戰羅力拚4連勝 兄弟再贏和猿隊無勝差

中信兄弟隊明天作客新莊球場，對富邦悍將隊展開二連戰首戰，雙方推出德保拉、羅力登板先發，兄弟如果搶下勝利，和排名第一的樂天桃猿隊之間將無勝差，但勝率還是落後，排名仍居第二。

兄弟昨天在桃園球場1：4不敵猿隊，三連戰只獲一勝，落後半場勝差，再被猿隊搶走上半季龍頭，兩隊19到21日在台中洲際球場進行三連戰，形同割喉戰續集。

德保拉本季出賽八場，戰績3勝5敗、防禦率5.03，開季五連敗後三連勝，對戰悍將隊三場投出1勝2敗、防禦率5.12，合計19.1局被揮出16支安打，包括五支全壘打，失12分有11分自責。

羅力四場先發投出2勝1敗、防禦率5.24，10日對兄弟投五局，被揮出六支安打，包括兩支全壘打，失四分無關勝敗。

兄弟、悍將隊本季前12場交手，雙方各有六勝，兄弟近十戰8勝2敗優於悍將的4勝6敗。