中職／龍隊測試會64人出席 林孝程鼓勵選手勇敢追夢

味全龍隊今天在斗六球場舉辦自辦測試會，吸引超過200人報名，龍隊指出，第一階段教練團原訂錄取50位，報名截止後增額至61位，為了給更多球員機會與舞台，因此周末評估後再增3位，總計64位球員出席今、明天測試會與測試賽。

這次64位測試球員中，包含52位現役甲組球員、12位高中應屆畢業生，投手及野手分別為33人與31人，龍隊希望透過兩天測試選拔，找到有潛力的未來之星。

龍隊指出，第一天測試會主要進行球員體能及技術測驗，連續第二年偕同國立台灣體育運動大學共同進行，主要透過科學儀器測量、科學化方式掌握球員敏捷性與爆發力，以及力量與速度等基本能力，身體素質攸關球員發展潛力，因此詳盡的測量為測試會不可或缺的項目。

下午技術測驗包含守備、打擊與投球，球隊也透過這些項目掌握球員的力量及協調性，並與體測的數據進行印證。

龍隊現役球員有22位參加去年自辦測試會，目前暫居二軍盜壘王的林孝程，去年展現過人速度就讓教練團驚豔，腳程更是全隊之冠。

林孝程說，參加測試會很緊張，因為有很多優秀選手一同競爭，對於今年參與測試會的選手，他也分享自身經歷：「勇敢追夢，然後不要懷疑自己的能力。」林孝程笑說，他就是想打職棒，縱使如願進了球隊，也仍持續努力鍛鍊，扮演好自己的角色。

龍隊領隊吳德威表示，創辦人魏應充熱愛棒球，希望幫助更多以打職棒為夢想的球員可以圓夢，因此今年決定續辦測試會，並於兩天測試會提供食宿，好讓參與測試會的球員都能拿出最好表現。