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日職／消化賽程 洋聯季後賽打一輪、央聯直接取消

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
日職復賽在即。 路透
日職復賽在即。 路透

將在19日開打的日本職棒，今天公布新球季完整賽程表，為了消化已經「塞車」兩個月的賽程，中央聯盟將取消季後賽（高潮系列賽），由聯盟冠軍直接進軍「日本一」系列賽，太平洋聯盟則從兩輪減為一輪、6戰4勝制縮減為4戰3勝制。

因為新冠肺炎疫情推遲兩個月，日職賽季終於將在19日登場，先前僅公布第一個月賽程，今天完整賽程公布，120場賽季預計打到11月7日，取消跨聯盟比賽，按原先計畫採閉門開打，何時開放球迷進場，仍須視疫情變化而定。

洋聯高潮系列賽將於11月14日登場，由以往的兩輪「縮水」為一輪，由一、二名球隊進行4戰3勝制比賽，聯盟冠軍先握一勝。

央聯則因室外球場居多，擔心因天候影響賽程消化不完，決定取消高潮系列賽，由聯盟冠軍直接前進預計在11月21日舉辦的「日本一」系列賽爭冠。

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