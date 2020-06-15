中職／台灣小姐邱怡澍 開心融入台南球場

曾經擔任台灣小姐的邱怡澍Joyce，上周在台南球場替統一獅隊擔任開球貴賓後受到矚目；她表示，小時候的願望實現了，也把球丟到本壘板，可惜沒有投進好球帶。賽後特地許了一個更加確實的心願，未來若是有機會再次開球，一定要投進好球帶。

獅隊指出，邱怡澍5月在台南主場首戰特別拍攝影片，透過vlog影片介紹台灣職棒相關防疫看球資訊，親切活潑的方式，全程使用英文，讓許多在台外國人更近一步了解台灣職棒防疫，也讓他們更認識台灣和中職。

邱怡澍開球活動獲得國際關注，國際小姐官方IG「missintternationaloffical」及官方FB昨天po出她的開球照片，文中稱台灣是「第一個成功擊退Covid-19、世界第一個恢復職業體育賽事」，也介紹中職一開始採取採取閉門賽事，最近慢慢開放有限數量的觀眾等訊息。

邱怡澍表示，得知國際小姐官方IG和FB介紹台灣防疫，真是很有意義的事，這次行程最大收穫是跟國外朋友分享在台灣的精采生活，畢竟沒有球賽也就沒有開球。

她說，去年代表台灣參與82國佳麗角逐國際小姐（世界三大選美），最後創紀錄拿下二十強，藉由國際小姐的分享，能觸及更多不同國家的人，開心又有更多人認識台灣，這應是最大收穫。