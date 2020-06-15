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中職／台灣犬、五隊球衣 日本甲子園歷史館亮相

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
日本甲子園歷史館展示中職五隊、台灣犬球衣，以及總統蔡英文總統、中職會長吳志揚的簽名球。圖／中華職棒提供
日本甲子園歷史館展示中職五隊、台灣犬球衣，以及總統蔡英文總統、中職會長吳志揚的簽名球。圖／中華職棒提供

日本甲子園歴史館近年來與中華職棒合作「台灣日」活動，將從明天起推出「中華職棒CPBL特別展」，展示總統蔡英文的親筆簽名球、中職會長吳志揚簽名球，以及台灣犬中華隊球衣、中職五隊球衣。

總統蔡英文在球上簽下給日本球迷的一句話「台灣・日本一起加油！」（台湾・日本一緒に頑張りましょう！），象徵台日友好，並鼓勵一起攜手努力度過新型冠狀病毒疫情。

日本阪神電気鉄道株式会社所負責營運的甲子園歴史館，自2016年起與中職合作「台灣日」活動。吳志揚表示，「我曾經到甲子園歴史館參觀，裡面展示許多珍貴且具有傳統的展品。加上阪神球團長期與台灣選手有很深的淵源，希望能透過台灣日活動以及這次的特別展讓台日兩國的職棒界關係更加緊密友好。」

甲子園歷史館方表示，「希望能藉此活動答謝台灣職棒界一直以來在甲子園台灣日活動的協助，以及中華職棒球季開幕後，富邦悍將球團在主場新北市立新莊棒球場無償提供甲子園歴史館LOGO標誌的露出。希望今後能透過棒球更珍惜這份台日間的情誼。」

展出的五隊球衣部分，富邦悍將由總教練、同時也是中華隊教頭的洪一中為代表，中信兄弟和味全龍由都曾效力阪神虎的二軍總教練林威助、投手教練蕭一傑代表，樂天桃猿為2019年MVP朱育賢，統一獅則為史上最多勝投手潘威倫。

甲子園 阪神虎 中職

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