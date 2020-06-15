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中職／手肘韌帶動刀 郭俊麟仍宣布投入選秀

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
郭俊麟將投號中職選秀。擷圖自郭俊麟臉書粉絲團
郭俊麟將投號中職選秀。擷圖自郭俊麟臉書粉絲團

前旅日投手郭俊麟日前於中職二軍出賽，只投1球就傷退，經診斷後確認為手肘韌帶撕裂，儘管評估不需手術，但郭俊麟為了棒球生涯長遠考慮，決定動刀根治，他也宣布確定投入今年中職選秀

郭俊麟在5月與樂天桃猿簽下自主培訓合約，15日在二軍比賽登板，只投1球就因身體不適退場。他所屬的經紀公司展逸今天發出新聞稿提到，郭俊麟的傷勢經檢查後，確認為手肘韌帶撕裂。

去年還身披西武獅戰袍的郭俊麟，在二軍最後一場出賽就已感到手肘不適，當時接受隊醫檢查，返台後再進行兩次檢查都沒有大礙，卻在今年5月中旬於中職二軍賽事登板時仍感到不適。

經紀公司指出，郭俊麟的手肘韌帶撕裂傷勢，部分醫生評估不需開刀，但郭俊麟在思考及與家人討論後，決定採取比較積極的治療方式，開刀根治手肘傷勢。

決定開刀根治傷勢，郭俊麟仍按照原定計畫，投入今年中職選秀。郭俊麟表示，「已經請教過很多學長，我知道接下來的復健會很辛苦，但我一定會撐過這關，相信開刀復健後的我會更好，希望還是有球隊願意給我機會。」

郭俊麟 中職 選秀

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