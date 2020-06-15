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韓職／中止18連敗 韓華鷹聲明稿向球迷道歉

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
韓華鷹昨天中止18連敗。 擷圖自推特
韓華鷹昨天中止18連敗。 擷圖自推特

韓華鷹昨天對斗山熊拿下一日兩勝，中止18連敗，這段長達23天不識贏球滋味的日子終於畫下句點，球團賽後在官網發布聲明稿，向支持韓華鷹的球迷道歉；代理教頭崔元豪上台後就祭出極端作法，下放10名球員，他也透露這批下放球員預計本周就會回到一軍。

韓華鷹輸到成為全韓焦點，昨天在午場補賽靠盧泰亨的再見安打，以7：6力克斗山熊，晚場再以3：2收下勝利，從5月23日起就沒贏過的他們，罕見地一天收下兩勝。

崔元豪賽後歸功於前教頭韓容悳對這支球隊的努力與付出，「他真的做了很多，我很遺憾他必須在球季期間就辭掉工作。」在連敗期間出任教頭，崔元豪說：「作為球團的一分子，我願意承擔責任。」他在執掌兵符後先吞4連敗，昨天迎來2連勝。

崔元豪接掌兵符後，下放10名資深球員，以年輕小將、未經實戰驗證的球員填補一軍陣容；談到極端手段，他說：「我做了很多嘗試，希望能中止連敗，雖然一開始並不順利，這段時間對我們都很艱難，現在我們中止連敗了，希望之後可以打得更好。」他也透露，這批下放球員預計在本周就會回到一軍。

球團也在賽後發出聲明稿，為18連敗向球迷致歉，「我們想向支持我們的球迷道歉，你們在連敗期間因為球隊無力的演出而失望，雖然在今天中止連敗，我們依然對無法達到球迷的期望而感到抱歉。」

斗山熊

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