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中職／象猿還有割喉戰續集 曾豪駒：王溢正歸隊輪值

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影
樂天桃猿總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊今天在桃園主場以4：1擊敗中信兄弟隊，三連戰搶下兩勝，上半季排名重返第一，猿隊洋投卡本特先發七局失一分奪勝，總教練曾豪駒說：「很感謝卡本特，投一休四再登板，也投滿七局。」

兩隊三連戰開打前，兄弟領先半場勝差，猿隊在這次系列戰結束後，再搶回上半季龍頭，又領先半場勝差。

卡本特單周兩場先發，今天投七局被揮出七支安打、失一分，奪下本季第三勝，戰績3勝2敗、防禦率3.62，獲選單場MVP。

他表示，過去十年都是維持投一休四的節奏，反而來到中職，首次碰到休比較久才投的狀況，調整好步調做 備就OK。

兄弟、猿隊相爭上半季排名第一，卡本特賽前也了解輸贏的重要性，他說：「積極進攻打者的好球帶，把設定好的東西執行出來。」

猿隊17、18日在台南和統一獅隊進行二連戰，19到21日移師台中再和兄弟進行三連戰，曾豪駒表示，這五場比賽先發投手正常調度，王溢正確定歸隊，加上翁瑋均和三名洋投卡本特、霸能、威拉諾，輸值順序還再再討論。

樂天桃猿先發投手卡本特。記者余承翰／攝影
樂天桃猿先發投手卡本特。記者余承翰／攝影

曾豪駒 樂天桃猿 中信兄弟

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