中職／陳仕朋除獅成功 洪一中執教生涯第900勝入袋

好事多磨，洪一中的執教生涯第900勝終於在今晚順利達陣，富邦悍將隊先發投手陳仕朋展現「除獅」功力，今晚率隊以6：2擊敗統一獅隊，為總教練收下重要的里程碑，也中止四連敗。

悍將隊先發投手陳仕朋不負「除獅機」美名，前三局就對統一獅隊投出7次三振，不過四局下先被蘇智傑敲出安打，又投出保送，接下來鄧志偉的二壘安打帶有兩分打點，也終止陳仕朋對統一連續7局無失分的記錄，總計6.1局失兩分，被敲五支安打，七次三振，三次四壞保送。

悍將隊打線則在二局上攻下一輪大局，從高國輝二壘安打開始，范國宸安打敲回第一分，林宥穎安打帶有兩分打點，單局七支安打，攻下五分，三局上又是高國輝先敲二壘安打，兩出局後辛元旭安打再追加一分。

今天拿下勝投後，陳仕朋本季對統一獅拿下三連勝、跨季七連勝，生涯對統一獅11場先發，戰績是七勝兩敗，64局送出55次三振，防禦率2.95。