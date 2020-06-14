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中職／江坤宇、張志豪失誤送分 猿隊重返上半季龍頭
樂天桃猿、中信兄弟隊三連戰最後一戰，兩隊相爭上半季排名第一，兄弟一局下江坤宇、張志豪先後發生失誤，讓猿隊攻下三分，一路領先到比賽結束，終場4：1獲勝，重返上半季龍頭。
兩隊三連戰開打前，兄弟領先半場勝差，猿隊在這次系列戰搶下關鍵兩勝，也搶回上半季龍頭，再領先半場勝差。
猿隊今天面對兄弟洋投米蘭達，一局下就展開攻勢，開路先鋒陽耀勳面對昔日職軟銀隊學弟，揮出左外野安打，接著陳晨威游擊方向滾地球，造成江坤宇傳球失誤，形成一、二壘有人。
猿隊三棒陳俊秀揮出界外飛球出局，四棒林泓育中外野安打，攻下一分打點，加上張志豪接球失誤，奉送猿隊第二分。
猿隊這半局二出局後，再靠林智平安打攻下第三分，開賽打完前六棒取得3：0領先。
兄弟前三局無法從猿隊洋投卡斯特的手中破蛋，四局上周思齊獲保送，再靠詹子賢、許基宏安打攻下一分。
猿隊五局下攻勢再起，林泓育轟出左外野陽春砲，本季第四轟出爐，幫助球隊拉大領先差距到三分。
卡本特先發七局被揮出七支安打、失一分，奪下本季第三勝，戰績3勝2敗、防禦率3.62，獲選單場MVP。
米蘭達同樣投七局，被揮出六支安打，失四分只有兩分自責，也是優質先發，飆出12次三振寫下個人單場新高，本季奪三振67次仍是全聯盟投手最多，不過戰績掉到3勝4敗、防禦率3.52。
他今年開季前五戰投出三連勝，接下來五戰苦吞四連敗。
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