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日職／開幕戰先發 尼爾唯一洋投、菅野最昂貴

聯合新聞網 / Hiyan
西武獅隊洋投尼爾過去曾在大聯盟效力運動家、道奇等隊，去年球季他在西武拿下12勝1敗、防禦率2.87的優異成績，也成為日職本季開幕戰唯一的先發洋將。 擷圖自維基百科／Jrchun攝影
西武獅隊洋投尼爾過去曾在大聯盟效力運動家、道奇等隊，去年球季他在西武拿下12勝1敗、防禦率2.87的優異成績，也成為日職本季開幕戰唯一的先發洋將。 擷圖自維基百科／Jrchun攝影

延遲了3個月之後，日本職棒球季終於將在本週五（19日）揭開序幕，進行120場的例行賽。同一天兩聯盟將進行6場開幕戰，各隊的開幕先發投手也已經確定。被稱為「特殊球季」的第一天有那些話題呢？

⊙太平洋聯盟：

西武vs.日本火腿 Zach Neal-有原航平 （西武巨蛋）

軟銀vs.羅德 東浜巨-石川步 （PayPay巨蛋）

歐力士vs.樂天 山岡泰輔-則本昂大 （大阪京瓷巨蛋）

⊙中央聯盟：

巨人vs.阪神 菅野智之-西勇輝 （東京巨蛋）

橫濱DeNAvs.廣島 今永昇太-大瀨良大地 （橫濱球場）

養樂多vs.中日 石川雅規-大野雄大（明治神宮）

最高薪&最低薪

巨人隊王牌投手菅野智之在今年12名開幕投手之中身價最高，也是現今日本職棒最高薪的選手，年薪高達6億5000萬日圓。

巨人隊從2014年之後，最近7個球季的開幕戰除了2017年是已經重回大聯盟的洋投麥可拉斯（Miles Mikolas）擔綱之外，全數是菅野智之的舞台。他過去開幕戰績3勝2敗，其中2018年、2019年都吞敗，目前2連敗。

洋聯最高薪的是樂天強投則本昂大的3億日圓，不過不及菅野智之的一半，也未擠進日職身價TOP10。年薪最低的是軟銀投手東浜巨，也是今年12名開幕先發投手中唯一未及1億的選手。

Hiyan製表
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最多次&第一次

養樂多隊新監督高津臣吾將上任之後的第一次開幕戰先發交付給了40歲老將石川雅規，這是石川自從2017年之後、生涯第9度投開幕戰，是這次12球團之中最多。日本職棒史上開幕先發次數最多的是金田正一、鈴木啟示兩名傳奇投手的14次，已經高齡40的石川雅規將很難超越。

居次的則是菅野智之、則本昂大兩人以6次並列。至於首度開幕戰先發的則有東浜巨、尼爾（Zach Neal）。其中軟銀的東浜巨雖然曾在2017年以16勝拿下洋聯勝投王，不過去年6月動過右手肘手術，整季戰績只有2勝2敗、防禦率6.37的成績。原本王牌投手千賀滉大是工藤公康的第一人選，無奈他因受傷調整不及，趕不上開幕。

最年輕&最年長

歐力士少年強投山岡泰輔年僅24歲，是最年輕的開幕先發，他同時已經連續兩年擔綱歐力士的開幕戰，年紀輕輕就已經在猛牛投手群中躍居一哥地位。山岡泰輔去年以13勝4敗、勝率0.765獲得太平洋聯盟最高勝率投手，讓他今年獲得加薪5,500萬，4年資歷就年薪衝破1億日圓，成為隊史最年輕的億圓男。

最高齡的是養樂多隊40歲老將石川雅規，日職史上最高齡的紀錄是1998年廣島名投大野豐的42歲。是石川雅規除了生涯200勝之外（※目前累積171勝），未來另外一個可以追求的紀錄。

山岡泰輔在2014年21U世界杯冠軍戰曾對過中華隊後援，經過幾年的努力後，目前已成為歐力士的王牌先發。 聯合報系資料照片
山岡泰輔在2014年21U世界杯冠軍戰曾對過中華隊後援，經過幾年的努力後，目前已成為歐力士的王牌先發。 聯合報系資料照片

唯一洋投

去年唯一先發的阪神洋投梅森哲（Randy Messenger）已經退休，今年則輪到西武洋投尼爾，成為12球團中唯一投開幕戰的外籍洋投。

不僅如此，尼爾還是西武隊史相隔25年之久再度出現的開幕先發洋投，上一次是是1995年的台灣「東方特快車」郭泰源。尼爾去年才第一年加盟日本職棒就投出12勝1敗、防禦率2.87戰績，包括了一波11連勝，是去年西武隊能奪下洋聯優勝的關鍵功臣。不過12日的練習比賽，尼爾先發5局被擊出8支安打失掉6分，對上近況甚佳，同日對巨人練習賽5局0失分的有原航平，尼爾必須利用這幾天加緊調整。

最殘念

美馬學今年從樂天轉隊到羅德，原先是羅德隊監督井口資仁心目中的開幕戰先發人選，不過經過了3個月局勢改變。因為美馬學左脇腹疼痛無法趕上開幕，將改由石川步連續兩年上陣。這也使得美馬學無法成為繼1995年工藤公康（西武→大榮）、2000年星野伸之（歐力士→阪神）之後，史上第3名FA加盟第一年就在新球隊投開幕戰的投手，相當可惜。

去年行使FA從歐力士轉到阪神的西勇輝，則將首度在新東家扛下開幕先發大任，是12球團開幕先發中唯一的FA投手。西勇輝過去在歐力士曾經投過1場開幕戰，不過可惜苦吞敗戰。

菅野智之 大野雄大 西勇輝

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