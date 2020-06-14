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中職／聯盟公布郭阜林酒駕懲處 禁賽2場、罰款3萬

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
郭阜林曾參加球隊法治教育訓練。圖／統一獅隊提供
郭阜林曾參加球隊法治教育訓練。圖／統一獅隊提供

統一獅隊野手郭阜林休假期間，騎車發生酒測超標，中華職棒今天公布懲處，依據規章之球團隊職員違規懲罰規定第5條，予以禁賽2場、罰款3萬元，禁賽部分，將於6月23日起開始執行。

獅隊昨天發出公告，所屬球員郭阜林於休假期間，騎車發生酒測超標，此行為違反球隊規定，即日起予以懲處，並下降二軍。

郭阜林主動告知球隊酒測超標一事，獅隊表示予以懲處，但未提及懲處內容，郭阜林則表示：「自己做了最壞的示範，深感歉意及內疚，自己會深刻檢討，並保證決不再犯。」

郭阜林透過經紀公司發布聲明：「對於我所犯下的酒駕行為，我只有道歉再道歉、反省再反省。我深知酒駕不僅會將自己陷入危險當中，更嚴重的是危及了所有無辜用路人的安全，但我卻貪圖一時之便，明知有喝酒的情況下依然選擇騎乘機車，這實在是一個非常愚蠢的錯誤。」

郭阜林也說：「職棒球員應是清新、健康，帶給社會正向力量的楷模，但我這次的行為卻完全背道而馳，因為我一人的負面行為，導球隊及聯盟所有球員、教練、工作人員的努力因此而被抹煞，我誠摯的向大家道歉並將深刻反省。」

郭阜林 統一獅 棒球

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