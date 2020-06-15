快訊

「炎如盛夏」高溫36度 吳德榮：無梅雨提早結束訊息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／郭阜林酒駕遭懲處 野球人生大起大落

聯合新聞網 / Ramos
統一獅三壘手郭阜林正向生涯最佳球季邁進，結果卻因酒駕而被下放二軍，暫時打斷大爆發的良機，實在是非常可惜！ 聯合報系資料照片
統一獅三壘手郭阜林正向生涯最佳球季邁進，結果卻因酒駕而被下放二軍，暫時打斷大爆發的良機，實在是非常可惜！ 聯合報系資料照片

統一獅球員郭阜林日前酒駕騎車被逮，目前遭球團降二軍懲處，實際罰則未公布，何時升上一軍也是未知數，由於社會大眾對酒駕零容忍，郭阜林身為職棒球員又是公眾人物，懲處恐怕不輕。

郭阜林成名很早，三級棒球時期多次入選國家隊，被視為新生代重砲手，南英商工畢業赴美發展，加盟紐約洋基隊，簽約金20萬美元(約600萬台幣)，原本預期棒球生涯就此平步青雲，無奈考驗才正要開始。

郭阜林在洋基小聯盟體系待4個球季，最高層級到高階1A，4年累計打擊率僅0.232，543打數擊出8支全壘打，外帶2盜、73分打點，三壘守備出現30次失誤，守備率只有0.856，並沒有打出「三壘砲」的價值，小聯盟期間也曾守一、二壘和外野。

2013年球季結束郭阜林遭洋基釋出，隔年入國訓服役，2015年投入中職季中選秀，直到第7輪才被統一獅指名，順位相當後面，顯見旅外光環並沒有加分多少。

郭阜林近中職前3年始終沒有固定先發的機會，曾守一壘、三游和外野，難找到自己的定位，直到2018年終於破繭而出，單季出賽115場、累計471打席都是生涯新高，繳出打擊率0.296、19轟、11盜、76分打點的亮眼成績單，並首獲三壘手金手套獎。

郭阜林（左）年初雖然參與模擬法庭劇，但還是未能理解守法的重要性，最好還要多參加幾次。 圖／統一獅隊提供
郭阜林（左）年初雖然參與模擬法庭劇，但還是未能理解守法的重要性，最好還要多參加幾次。 圖／統一獅隊提供

郭阜林去年跌落谷底，打擊率不到2成，今年谷底反彈，打擊率0.315、8轟、27分打點，是團隊不可或缺的主砲，只是他因酒駕遭降二軍，形同「無限期禁賽」懲處，何時回歸暫無時間表，以統一集團高道德標準要求旗下員工，郭阜林選手生涯是否受影響有待觀察。

另一方面，陳鏞基下個月滿37歲，身體已無法負荷一整季守三壘，如今少了郭阜林，其他內野手又無法頂替三壘防區，短期內獅隊教練團恐得傷腦筋。

未雨綢繆的做法是，今年季中選秀有幾名不錯的三壘好手，包括平鎮青棒的林子豪，普門青棒的馬傑森，穀保青棒、去年U18世界盃大會最佳三壘手王順和，都是獅隊能夠挑選的潛力新秀，在林靖凱、林祖傑鞏固二游防線之際，接下來獅隊三壘防區必須補強戰力。

姜正浩在韓職曾單季打出40轟，挑戰大聯盟時也有很好的表現，但多次酒駕以及一次酒後亂性造成名譽大受影響，經過官司纏訟後再也打出不像樣的水準，終於遭到海盜釋出。 歐新社資料照片
姜正浩在韓職曾單季打出40轟，挑戰大聯盟時也有很好的表現，但多次酒駕以及一次酒後亂性造成名譽大受影響，經過官司纏訟後再也打出不像樣的水準，終於遭到海盜釋出。 歐新社資料照片

職棒球員酒駕的後果有多嚴重？看南韓球員姜正浩的下場就可知道，郭阜林錯誤已造成，起伏棒球人生再掀波瀾，也讓其他現役中職球員有所警惕，酒駕絕對零容忍，千萬別以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

郭阜林 統一獅

相關新聞

日職／開幕戰先發 尼爾唯一洋投、菅野最昂貴

延遲了3個月之後，日本職棒球季終於將在本週五（19日）揭開序幕，進行120場的例行賽。同一天兩聯盟將進行6場開幕戰，各隊的開幕先發投手也已經確定。被稱為「特殊球季」的第一天有那些話題呢？ ⊙太平

中職／郭阜林酒駕遭懲處 野球人生大起大落

統一獅球員郭阜林日前酒駕騎車被逮，目前遭球團降二軍懲處，實際罰則未公布，何時升上一軍也是未知數，由於社會大眾對酒駕零容忍，郭阜林身為職棒球員又是公眾人物，懲處恐怕不輕。 郭阜林成名很早，三級棒球

中職／卡本特好投 桃猿扯下兄弟

樂天桃猿、中信兄弟隊昨天進行三連戰最後一戰，兩隊相爭上半季排名第一，猿隊洋投卡本特本季首次投一休四，單周第二場先發投七局...

中職／陳仕朋再扮「除獅機」 洪總900勝達陣

多等了四場，富邦悍將隊總教練洪一中的執教生涯第九百勝終於在昨晚入袋，悍將隊在陳仕朋六點一局失兩分的好投帶領下，以六比二擊...

中職／吳俊偉「飆出淚」 不是頭一遭

中信兄弟隊「二年級生」吳俊偉，前天對樂天桃猿隊之戰八局下，在一出局二、三壘有人時化解危機，奪下本季第九個中繼點，全聯盟排...

中職／林泓育砲轟米蘭達 有強烈信心做好該做的事

樂天桃猿隊「小胖」林泓育，今天五局下砲轟中信兄弟隊洋投米蘭達，本季第四轟為猿隊增加保險分，終場4：1獲勝，奪回上半季排名...

中職／象猿還有割喉戰續集 曾豪駒：王溢正歸隊輪值

樂天桃猿隊今天在桃園主場以4：1擊敗中信兄弟隊，三連戰搶下兩勝，上半季排名重返第一，猿隊洋投卡本特先發七局失一分奪勝，總...

中職／陳仕朋除獅成功 洪一中執教生涯第900勝入袋

好事多磨，洪一中的執教生涯第900勝終於在今晚順利達陣，富邦悍將隊先發投手陳仕朋展現「除獅」功力，今晚率隊以6：2擊敗統...

中職／江坤宇、張志豪失誤送分 猿隊重返上半季龍頭

樂天桃猿、中信兄弟隊三連戰最後一戰，兩隊相爭上半季排名第一，兄弟一局下江坤宇、張志豪先後發生失誤，讓猿隊攻下三分，一路領...

中職／聯盟公布郭阜林酒駕懲處 禁賽2場、罰款3萬

統一獅隊野手郭阜林休假期間，騎車發生酒測超標，中華職棒今天公布懲處，依據規章之球團隊職員違規懲罰規定第5條，予以禁賽2場...

中職／首次連兩戰未先發 王威晨：不能怪運氣不好

中信兄弟隊今天在桃園球場對樂天桃猿隊三連戰最後一戰，內野手王威晨先在場邊待命，連續兩戰未排進先發名單也是本季第一次，他說...

中職／吳俊偉化解危機激動落淚 弟弟池恩齊叫他霸氣哥

中信兄弟隊「二年級生」吳俊偉，昨天對樂天桃猿之戰八局下登板後援，面臨二、三壘有人危機時連飆兩次三振，為兄弟保住一分領先局...

熱門新聞

MLB／洋基偷暗號更嚴重？法院已取得證明文件

NBA／發正式聲明 哈沃德為支持平權不參加復賽

中職／聯盟公布郭阜林酒駕懲處 禁賽2場、罰款3萬

日職／王柏融傷勢不嚴重 板凳待命出戰巨人

MLB／洋基也爆偷暗號 太空人陣營幸災樂禍

NBA／曼巴精神是收過最棒禮物 湯普森秀布萊恩勉勵留言

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。