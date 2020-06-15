中職／郭阜林酒駕遭懲處 野球人生大起大落

統一獅球員郭阜林日前酒駕騎車被逮，目前遭球團降二軍懲處，實際罰則未公布，何時升上一軍也是未知數，由於社會大眾對酒駕零容忍，郭阜林身為職棒球員又是公眾人物，懲處恐怕不輕。

郭阜林成名很早，三級棒球時期多次入選國家隊，被視為新生代重砲手，南英商工畢業赴美發展，加盟紐約洋基隊，簽約金20萬美元(約600萬台幣)，原本預期棒球生涯就此平步青雲，無奈考驗才正要開始。

郭阜林在洋基小聯盟體系待4個球季，最高層級到高階1A，4年累計打擊率僅0.232，543打數擊出8支全壘打，外帶2盜、73分打點，三壘守備出現30次失誤，守備率只有0.856，並沒有打出「三壘砲」的價值，小聯盟期間也曾守一、二壘和外野。

2013年球季結束郭阜林遭洋基釋出，隔年入國訓服役，2015年投入中職季中選秀，直到第7輪才被統一獅指名，順位相當後面，顯見旅外光環並沒有加分多少。

郭阜林近中職前3年始終沒有固定先發的機會，曾守一壘、三游和外野，難找到自己的定位，直到2018年終於破繭而出，單季出賽115場、累計471打席都是生涯新高，繳出打擊率0.296、19轟、11盜、76分打點的亮眼成績單，並首獲三壘手金手套獎。

郭阜林（左）年初雖然參與模擬法庭劇，但還是未能理解守法的重要性，最好還要多參加幾次。 圖／統一獅隊提供

郭阜林去年跌落谷底，打擊率不到2成，今年谷底反彈，打擊率0.315、8轟、27分打點，是團隊不可或缺的主砲，只是他因酒駕遭降二軍，形同「無限期禁賽」懲處，何時回歸暫無時間表，以統一集團高道德標準要求旗下員工，郭阜林選手生涯是否受影響有待觀察。

另一方面，陳鏞基下個月滿37歲，身體已無法負荷一整季守三壘，如今少了郭阜林，其他內野手又無法頂替三壘防區，短期內獅隊教練團恐得傷腦筋。

未雨綢繆的做法是，今年季中選秀有幾名不錯的三壘好手，包括平鎮青棒的林子豪，普門青棒的馬傑森，穀保青棒、去年U18世界盃大會最佳三壘手王順和，都是獅隊能夠挑選的潛力新秀，在林靖凱、林祖傑鞏固二游防線之際，接下來獅隊三壘防區必須補強戰力。

姜正浩在韓職曾單季打出40轟，挑戰大聯盟時也有很好的表現，但多次酒駕以及一次酒後亂性造成名譽大受影響，經過官司纏訟後再也打出不像樣的水準，終於遭到海盜釋出。 歐新社資料照片

職棒球員酒駕的後果有多嚴重？看南韓球員姜正浩的下場就可知道，郭阜林錯誤已造成，起伏棒球人生再掀波瀾，也讓其他現役中職球員有所警惕，酒駕絕對零容忍，千萬別以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康