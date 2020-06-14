中職／首次連兩戰未先發 王威晨：不能怪運氣不好

中信兄弟隊今天在桃園球場對樂天桃猿隊三連戰最後一戰，內野手王威晨先在場邊待命，連續兩戰未排進先發名單也是本季第一次，他說：「 帳面上成績不好沒關係，誰好就誰上，做好自己該做好，能為球隊貢獻愈多愈好。」

兄弟今天對戰猿隊是本季39場出賽，王威晨賽前保持整季全勤，他在七日對統一獅隊之戰被觸身球打到小腿，接下來四場比賽一共九個打數沒有安打，強調「身體雖無法回到百分之百，但這不是藉口」。

王威晨一度躍上全聯盟打擊率排名第一，目前3成43仍居第九，他表示，去年一開始、今年開季一段時間都有低潮，不過整體看來都還可以，不能怪運氣不好，面對所有問題必須克服、沒有理由。

至於本季首次連兩場比賽先坐板凳，他說：「希望能有健康的身體打完一整季，隊上不管誰好誰壞、不管個人，每個人狀況都不一樣，對手也一樣，能贏球最重要。」

象猿目前戰績互咬，相爭上半季冠軍，王威晨認為，對戰猿隊一定會有壓力，但自己很喜歡這種高壓、高張力的比賽。