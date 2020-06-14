聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／吳俊偉化解危機激動落淚 弟弟池恩齊叫他霸氣哥
中信兄弟隊「二年級生」吳俊偉，昨天對樂天桃猿之戰八局下登板後援，面臨二、三壘有人危機時連飆兩次三振，為兄弟保住一分領先局面，退場時激動落淚；他今天回憶當時心情，就是不想失分，這位21歲好手說：「幫球隊守住了，心情很複雜，從來沒有這種感覺，這是第一次。」
昨天象、猿戰八局下，兄弟6：5領先時推出吳俊偉，他被陳俊秀揮出安打、保送朱育賢，接著梁家榮犧牲觸擊把兩人送上二、三壘；吳俊偉穩住心情，連續三振林承飛、廖健富，本季第九場中繼成功到手，全聯盟排名第一。
他表示，剛開始被安打，心態有一點緊張，後來緩和情緒，心想一定要把球投進去，一顆一顆投進好球帶，也感謝教練團的信任。
兄弟最後8：5獲勝，上半季排名再登第一，領先猿隊半場勝差，吳俊偉說：「自己製造緊張，還好結果是好的，對戰猿隊印象最深就是這場比賽。」
他笑說，每次上場投球，媽媽都不敢看，在老家都騎摩托車到外面，還問老爸投完了沒，問完再回家。
吳俊偉的弟弟池恩齊是屏東中青棒隊球員，昨天從電視上看到老哥的精采表現，也叫他「霸氣哥」，讓吳俊偉笑得很開心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言