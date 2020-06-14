中職／吳俊偉化解危機激動落淚 弟弟池恩齊叫他霸氣哥

中信兄弟隊「二年級生」吳俊偉，昨天對樂天桃猿之戰八局下登板後援，面臨二、三壘有人危機時連飆兩次三振，為兄弟保住一分領先局面，退場時激動落淚；他今天回憶當時心情，就是不想失分，這位21歲好手說：「幫球隊守住了，心情很複雜，從來沒有這種感覺，這是第一次。」

昨天象、猿戰八局下，兄弟6：5領先時推出吳俊偉，他被陳俊秀揮出安打、保送朱育賢，接著梁家榮犧牲觸擊把兩人送上二、三壘；吳俊偉穩住心情，連續三振林承飛、廖健富，本季第九場中繼成功到手，全聯盟排名第一。

他表示，剛開始被安打，心態有一點緊張，後來緩和情緒，心想一定要把球投進去，一顆一顆投進好球帶，也感謝教練團的信任。

兄弟最後8：5獲勝，上半季排名再登第一，領先猿隊半場勝差，吳俊偉說：「自己製造緊張，還好結果是好的，對戰猿隊印象最深就是這場比賽。」

他笑說，每次上場投球，媽媽都不敢看，在老家都騎摩托車到外面，還問老爸投完了沒，問完再回家。

吳俊偉的弟弟池恩齊是屏東中青棒隊球員，昨天從電視上看到老哥的精采表現，也叫他「霸氣哥」，讓吳俊偉笑得很開心。