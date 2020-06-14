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日職／守一壘秀跳接美技 吳念庭練習賽打擊率3成85

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

日本職棒將在6月19日開幕，西武隊今天進行開幕前最後一場練習賽對上羅德隊，台將吳念庭在比賽後段獲得代守上場，用空中抓飛鳥的美技，向監督展示守備功力，唯一一次打席則選到四壞上壘。

吳念庭在八局上替補出賽，擔任一壘手，立刻獲得關鍵守備機會，在一出局、三壘有人時，面對佐藤都志也敲出的一壘方向高彈跳球，吳念庭跳起在半空中接住，眼看來不及傳本壘觸殺，立刻撲向一壘，用手套觸壘及時刺殺跑者，讓這局的失血止在一分。

這一分雖然讓羅德隊追成3：3平手，不過八局下西武從外崎修汰的二壘安打開始反擊，木村文紀在一出局、一三壘有人時敲出安打，帶回超前分，兩出局後輪到吳念庭站上打擊區，吳念庭面對2好0壞的球數落後，最終選到四壞保送，形成滿壘，可惜下一棒三振，未能延續攻勢。

西武獅隊在開幕戰前的10場練習賽，吳念庭雖然只有一次先發機會，但全部都留下出賽紀錄，總計13打數敲出5支安打，打擊率3成85，一發全壘打跟3分打點都是在6月11日先發時敲出。

日職大多數球隊的練習賽賽程在今天結束，只剩下6月16日巨人隊對羅德隊的一場比賽後，就要迎接開幕，曾升上一軍的現役旅日台將中，除了歐力士隊的張奕之外，都已在練習賽出賽。

吳念庭 西武獅

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