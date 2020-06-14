韓職／終於贏了！韓華鷹再見安打中止18連敗

韓華鷹隊背負要避免改寫難堪紀錄的壓力出賽，昨天遇雨勢中斷比賽，今天續與斗山熊隊完成未完的戰役，兩隊以6：6進入第九局，韓華鷹靠盧泰亨棒打咸德柱，以再見安打幫助韓華鷹以7：6險勝，已並列韓職史上最慘紀錄的18連敗，終於畫下句點。

韓華鷹昨天與斗山熊之戰，打完三局上因雨保留比賽，韓華鷹以3：4落後，今天下午1點從三局下接續比賽，韓華鷹一度追成4：4平手，金宰煥隨即在第五局開砲，這發陽春砲幫助斗山熊取回1分領先。

韓華鷹在七局下先靠四壞與觸身保送攻占一、二壘，鄭恩源補上二壘安打，帶有2分打點，助韓華鷹以6：5領先，但接下來留下滿壘殘壘，未能把握大局進帳，第八局就遭斗山熊李宥贊敲出追平安打，兩隊回到6：6平手。

韓華鷹力守九局上不失分，最後的贏球希望，在李容圭選到保送、金泰均獲故意四壞後點燃，兩出局後，盧泰亨打穿左外野，一棒結束比賽，終於幫助韓華鷹23天來首嘗贏球滋味。

韓華鷹38歲老將金泰均賽前打擊率僅2成04，此役4打數敲出3安打，包括第一局的兩分砲，同時也是他的本季首轟。

從5月23日上路的連敗之旅，韓華鷹在過程中祭出多項猛招，先後抹消四名一軍教練、總教練韓容悳請辭下台負責、下放十名一軍球員，都無法阻止球隊頹勢，終於在今天為連敗之旅畫下句點。

韓職舊有最長連敗紀錄，為三美巨星在1985年締造的18連敗，中職紀錄為兄弟象在2006年寫下的13連敗，日職則為千葉羅德在1998年吞下的18連敗。