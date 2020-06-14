日職／王柏融傷勢不嚴重 板凳待命出戰巨人

日本火腿台灣強打王柏融12日因自打球擊中膝蓋，提前退場治療，休兵一天後，今天仍未排入練習賽先發名單，與效力讀賣巨人的陽岱鋼，同樣都將在板凳上伺機而動。

日職賽季即將在19日正式點燃戰火，開季腳步逼近，王柏融卻在12日因自打球擊中膝蓋，一度令球迷、球團繃緊神經，昨天他未出賽，但監督栗山英樹在賽後帶來好消息。

栗山英樹坦言，他原本也很擔心王柏融的狀況，但看起來傷勢並沒有預期嚴重，也可參與打擊練習，預計休兵一場就可以正常出賽。

火腿今天在練習賽續戰讀賣巨人，兩隊先發投手由馬丁尼茲（Nick Martinez）對上田口麗斗，王柏融未排入先發打線，仍有可能在比賽後段登場代打，昨天開轟的陽岱鋼此役也從板凳出發。