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日職／王柏融傷勢不嚴重 板凳待命出戰巨人
日本火腿台灣強打王柏融12日因自打球擊中膝蓋，提前退場治療，休兵一天後，今天仍未排入練習賽先發名單，與效力讀賣巨人的陽岱鋼，同樣都將在板凳上伺機而動。
日職賽季即將在19日正式點燃戰火，開季腳步逼近，王柏融卻在12日因自打球擊中膝蓋，一度令球迷、球團繃緊神經，昨天他未出賽，但監督栗山英樹在賽後帶來好消息。
栗山英樹坦言，他原本也很擔心王柏融的狀況，但看起來傷勢並沒有預期嚴重，也可參與打擊練習，預計休兵一場就可以正常出賽。
火腿今天在練習賽續戰讀賣巨人，兩隊先發投手由馬丁尼茲（Nick Martinez）對上田口麗斗，王柏融未排入先發打線，仍有可能在比賽後段登場代打，昨天開轟的陽岱鋼此役也從板凳出發。
【日本ハム】王柏融が巨人戦を欠場も大事には至らず １２日に自打球受け負傷交代— Fighters☆SPIRITS α (@hnhfspi) June 13, 2020
「大きな問題はない。明日（１４日）の試合（対巨人・東京Ｄ）は出られるんじゃないか」と見通しを語った。https://t.co/5QLZpGuRZP
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