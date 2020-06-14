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我是MVP／隔一個月回先發 唐肇廷攻守表現補起戰力

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
唐肇廷。中華職棒聯盟
唐肇廷。中華職棒聯盟

比賽時間：

6/13 星期六（編號第89場）

對戰組合：富邦悍將vs.統一獅

MVP :統一獅 唐肇廷

單場成績：四打數一安打，敲回追平分。

富邦悍將隊原本靠著五局上林宥穎的兩分打點二壘安打取得領先，不料七局下獅隊先靠著悍將外野手接球失誤，跑回一分，唐肇廷在八局下、一二壘有人時，敲出右外野安打，送回追平分，鄧志偉再敲出一分打點安打，將比數超前。

唐肇廷上一次先發已是五月十二日，相隔一個月才回到先發行列，唐肇廷坦言，調整上難免有些難度，「但每天都要準備上場、等機會，把該做的做好。」在陳傑憲受傷時適時補上戰力，唐肇廷的表現也被總教練林岳平稱讚，正是球隊需要的。

除了關鍵安打，唐肇廷在首局滿壘時，從中外野直傳本壘阻殺的美技，成功製造雙殺，幫助先發投手羅里奇穩住陣腳，尤其全隊面對悍將先發索沙封鎖，六局僅敲出2支安打，當時若被拉開分差，後面也很難演出逆轉秀。

唐肇廷 富邦悍將

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