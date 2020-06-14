我是MVP／周思齊跑出三壘打 自豪腳程不錯

比賽時間：6/13 星期六（編號第88場）

對戰組合：中信兄弟vs.樂天桃猿

MVP :中信兄弟 周思齊

單場成績：五打數、兩安，二壘、三壘打各一、兩分打點

中信兄弟隊老將「周董」周思齊，在6月火力很旺，昨天對樂天桃猿隊之戰，二壘、三壘打都有，不但在關鍵時刻敲出，且都很有紀念價值。

昨天賽前，周思齊在6月先發出賽8場，敲出16支安打、4支二壘打、3發全壘打、打擊率4成85，長打率高達8成79。

昨晚這場比賽首局，周思齊敲出三壘打，送進球隊第1分，也是個人生涯第40號三壘打，儘管氣喘吁吁地跑上三壘，但他賽後還是自豪地說：「畢竟我的腳程不錯，有機會就要進壘。」

8局打完，兄弟只領先1分，9局上連4支安打搶進兩分奠定勝基，周思齊參與其中，用二壘打送進第8分，這是他生涯第300支二壘打。

周思齊說：「當時三壘有人，策略就是高飛犧牲打，挑高的球去攻擊，猿隊外野手剛好守得比較趨前，幸運形成二壘打。」

兄弟總教練丘昌榮稱讚周思齊，「是很成熟的球員」，這種成熟度不是一、兩場比賽便造就出來，「要經過很多職棒、國際賽的努力，也很難用一、兩句話去傳承下來，這是屬於他自己的」。