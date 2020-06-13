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中職／丘昌榮的關鍵抉擇 讓吳俊偉落淚也成長

聯合報 / 記者婁靖平／桃園即時報導
吳俊偉（左）挺過亂流，隊友許基宏上前摸頭、鼓勵。記者季相儒／攝影
吳俊偉（左）挺過亂流，隊友許基宏上前摸頭、鼓勵。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊今晚贏得很辛苦，7、8局中繼投手的守成極為關鍵，尤其是吳俊偉的危機化解，總教練丘昌榮說：「本來考慮要換投，但這是我們必須要成長的地方，還是要相信他。」

此役6局打完，兄弟只領先1分，7局蔡齊哲接手中繼，讓猿隊三上三下，8局吳俊偉一上場就被敲安，再投出保送，1人出局後面臨二、三壘有跑者的失分危機。

吳俊偉扛住壓力，接連三振林承飛、廖健富，猿隊沒能扳回比分。

原本想換投，最後還是決定讓吳俊偉投完，丘昌榮說：「是剎那間的判斷，還是要相信年輕球員，給他們成長的機會，教練團也需要成長。」

丘昌榮知道，在這個時刻，吳俊偉的壓力也很大，「但必須不斷突破這一點，年輕、中生代球員都要再努力，學習抗壓、享受壓力，並從中學習，日後才會更好」。

今天單場MVP周思齊也很讚賞兩位後輩的表現，尤其是吳俊偉，「他守得很漂亮，之後也有點落下男兒淚，壓力釋放了」。

周思齊說：「蔡齊哲、吳俊偉都投得很好，感謝兩位年輕人守住這麼關鍵的時刻，投得很棒。」

丘昌榮 周思齊

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