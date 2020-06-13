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中職／兄弟猛攻前隊友威拉諾 再度擠下猿隊重回排頭
樂天桃猿隊洋投威拉諾，首度面對老東家中信兄弟隊，沒能擋住前隊友猛攻，兄弟8：5獲勝，再度擠下猿隊、重回排頭，領先0.5場勝差。
威拉諾前兩季效力兄弟（譯名紐維拉），今晚之前僅在一軍出賽1場，4月17日對悍將隊先發投4局失8分、無關勝敗，之後降二軍調整。
猿隊另名洋投尼寇力近況不佳，近兩場先發狂失14分、吞3連敗，教練團將威拉諾升上一軍頂替，今晚對兄弟先發。
威拉諾之前在二軍先發7場、拿到5連勝，防禦率2.78，猿隊總教練曾豪駒說：「他在二軍狀況調整得不錯，該是時機點讓他上來。」
但威拉諾首局就被吳東融、蘇緯達敲二壘打、周思齊擊出三壘打，加上陳子豪安打及一次四壞球保送，單局先掉4分。
4局上，陳子豪先擊出二壘打，再靠江坤宇安打搶分，6局上威拉諾再被許基宏、黃鈞聲敲二壘打失分。
兄弟先發投手萊福力前5局失3分，6局下連被陳俊秀、朱育賢敲安後退場，中繼投手鄭凱文再被梁家榮、廖健富敲安，比數追成1分差。
周思齊9局上再敲二壘打，也是生涯第300支二壘打，送進兄弟的第8分，單場兩支長打都有貢獻，獲選MVP。
萊福力投6局、失5分，是本季失分最多的一戰，但仍靠隊友支援拿到4連勝，也是跨季8連勝。
今晚桃園球場湧進4483名球迷，是6月7日鬆綁開放球迷進場後的本季新高，內野有3500人，左外野也有近千人。
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