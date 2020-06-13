中職／獅隊後段甦醒逆轉勝 送悍將四連敗

富邦悍將隊總教練洪一中執教900勝遲遲無法入帳，今天對統一獅隊前六局打完還以2：0領先，不過獅隊在後段展現逆轉功力，最終以3：2賞給悍將隊四連敗，獅隊則收下四連勝。

悍將隊首局就攻占滿壘，不過雙殺加上三振，讓羅里奇安全下莊，直到五局上林哲瑄、高國輝接連安打，林宥穎補上一支二壘安打，攻下兩分打點，才打破0：0的平手僵局。

獅隊七局下開始追分，趁著悍將隊換投不穩，兩出局後，林安可安打、吳桀睿觸身球上壘，蘇智傑的右外野飛球造成野手接球失誤，二壘跑者回來得分，一壘跑者則在本壘遭觸殺。

八局下一出局後，唐肇廷在一二壘有人時，敲出右外野安打，送回追平分，悍將隊提前換上終結者陳鴻文，但仍被鄧志偉再敲出右外野安打，將比數超前為3：2。

獅隊先發投手羅里奇7.1局被敲5安，失2分，在隊友打線幫忙下，無關勝敗，接手的黃竣彥投完剩下0.2局，收下本季首勝，陳韻文1局無失分，拿下個人本季第6次救援成功。

悍將隊先發投手索沙今天控球狀況不佳，投出生涯單場新高的6次四壞保送，六局投完雖然僅被敲出兩安、無失分，但已用了114球而退場，索沙前五場出賽、共27.2局，才投出5次四壞，今天投一場就超過這個數字。