中職／郭阜林酒測超標 獅隊予以懲處

統一獅隊今天發出公告，所屬球員郭阜林於休假期間，騎車發生酒測超標，此行為違反球隊規定，即日起予以懲處，並下降二軍。

郭阜林主動告知球隊酒測超標一事，獅隊表示予以懲處，但未提及懲處內容。

郭阜林則表示：「自己做了最壞的示範，深感歉意及內疚，自己會深刻檢討，並保證決不再犯。」

對於今日本公司所屬球員郭阜林之相關報導，展逸代為發布聲明。

對於我所犯下的酒駕行為，我只有道歉再道歉、反省再反省。

我深知酒駕不僅會將自己陷入危險當中，更嚴重的是危及了所有無辜用路人的安全，但我卻貪圖一時之便，明知有喝酒的情況下依然選擇騎乘機車，這實在是一個非常愚蠢的錯誤。

職棒球員應是清新、健康，帶給社會正向力量的楷模，但我這次的行為卻完全背道而馳，因為我一人的負面行為，導球隊及聯盟所有球員、教練、工作人員的努力因此而被抹煞，我誠摯的向大家道歉並將深刻反省。