中職／兄弟面對壓力 丘總開導：不勇敢沒人能替你堅強

中職上半季戰績關鍵期，中信兄弟隊與樂天桃猿隊戰績拉鋸，昨天起的3連戰是關鍵；兄弟隊昨天輸掉比賽、戰績退居第2名，總教練丘昌榮勉球員：「若不勇敢、沒人能替你堅強」。

中華職棒上半季賽事進入中後半段，各隊衝刺戰績，兄弟隊6月打出一波7連勝，本季首度戰績躍居第一名，昨天起在桃園棒球場與樂天桃猿隊打3連戰是關鍵，兄弟昨天輸球，再度掉回第二名。

兄弟隊總教練丘昌榮表示，戰績拉鋸的壓力各隊都有，這也是球隊必須要想辦法突破的地方，球員們面對一整個賽季不可能順風順水，一定有高低潮，在狀況不好時，如何突破逆境，冷靜面對、展現抗壓性是關鍵。

丘昌榮也透露，最近戰績拉鋸，剛好是個合適時機點可以和球員聊聊，昨天有找時間勉勵球員，希望他們正面迎接挑戰，「如果你不勇敢、沒人能替你堅強」。

兄弟隊今天與桃猿隊交手，打序上也有微調，讓6月份打擊狀況較不理想的王威晨板凳待命，由蘇緯達先發守三壘，詹子賢今天也沒排在先發打序中。

詹子賢表示，先前出賽，跑壘造成大腿後側至臀部處有點不舒服的感覺；丘昌榮表示，王威晨、詹子賢都是可以比賽的狀態，保險起見先讓他們板凳待命，詹子賢可能無法全力衝刺，但會視戰況而定，若比賽後半段有需要，也會讓他們代打上場。