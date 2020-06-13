中職／許基宏挑戰50轟 實務累積已達標

在中職官網的賽前紀錄中，中信兄弟隊許基宏要挑戰生涯50轟，僅差1支達標，但他說：「其實已經到了，只是有1支還沒算進去而已。」

許基宏近5場比賽敲4轟，11日對戰富邦悍將隊單場演出雙響砲，生涯全壘打累積49支。

5月26日兄弟在台南球場迎戰統一獅隊，許基宏在2局上擊出陽春砲，但隨後因雨勢過大、決定保留比賽；若先算進這1支全壘打，他的50轟已經完成。

許基宏沒有特別去想這些數字，也不覺得50轟累積時間快或慢，「順順地就好，每個人生涯本來就不一樣，都有自己的功課、過程也不同，那只是一個成績而已」。

兄弟總教練丘昌榮對許基宏高度期待，「畢竟已經打了幾年，平穩的輸出最重要，球員會碰到很多考驗，面對壓力時只要能正常表現，結果就會是好的」。

許基宏說：「穩定地在球場上持續表現，比數字來得重要，有機會（上場）就會有希望，只要能穩定出賽，對球隊有貢獻幫助就夠了，其他的都只是過程。」