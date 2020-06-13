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中職／王威晨6月僅敲3安好悶 丘總盼中生代撐起

中央社 / 桃園13日電
中信兄弟隊王威晨今天賽前6月打擊率僅1成03、近況較悶，丘總改讓他在板凳待命。 圖／聯合報系資料照片
中信兄弟隊王威晨今天賽前6月打擊率僅1成03、近況較悶，丘總改讓他在板凳待命。 圖／聯合報系資料照片

中信兄弟王威晨今天賽前6月打擊率僅1成03、近況較悶，總教練丘昌榮表示，先讓王威晨緩一緩、板凳待命，但也提到王威晨自我要求高，能自我調整，「關鍵時刻盼中生代撐起」。

中華職棒中信兄弟隊野手王威晨今年開季維持好表現，4、5月總計出賽29場，打擊率3成97，扮演球隊打線串聯關鍵，但6月打得比較悶，今天賽前6月8場出賽（7場先發），總計29打數僅出現3支安打，6月打擊率僅1成03。

兄弟隊昨日起在桃園棒球場與樂天桃猿隊打3連戰，是上半季戰績關鍵，王威晨今天沒有排在先發打序中，總教練丘昌榮表示，先前王威晨出賽被觸身球砸中，可能有影響打擊時的著力點，近期打擊狀況不是很理想，今天讓他板凳待命，比賽後半段也有機會上場。

王威晨昨天比賽，單場4打數沒有敲出安打，也有些情緒反應，丘昌榮表示這是難免的，但提到王威晨自我要求很高，「他是這幾年慢慢拚上來的球員，鬥志很堅強，教練團不需要說太多，相信他可以自己調整」。

上半季戰績關鍵期，丘昌榮表示，這個關口需要球員、教練團一同面對、突破，陣中強打林智勝因傷缺陣，「希望這些中生代球員們可以撐起來」。

王威晨 丘昌榮 中信兄弟

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