日職／陽岱鋼代打開轟盼延續好手感 吳念庭未敲安

巨人隊今天與火腿隊進行練習賽，兩名台將陽岱鋼、王柏融皆未先發，不過陽岱鋼在四局下上場代守，五局上立刻開轟，連續四場有打點進帳、連五場敲出安打，近況十分火燙，不過巨人最終以5：8敗給火腿。

陽岱鋼在五局上面對後援投手加藤貴之，第一顆141公里的速球就揮棒，將球掃到中外野看台上，形成陽春砲，幫助球隊將比分拉近到4：7；七局再對上加藤貴之，也是第二球就出棒，敲成游擊滾地出局。

然而狀況正好的陽岱鋼，卻在八局上被投手鈴木健矢的一顆148公里速球砸中，當下他痛到丟下球棒，回身看了投手一眼，讓球迷十分擔心他的傷勢，不過陽岱鋼不僅繼續留在壘包上，八局下也仍舊上場守備。

陽岱鋼今天總計2打數1安打，另有一次觸身球上壘，他表示，隨著開幕日越來越接近，機會越來越少，但只要有機會，就會好好把握，希望將好的結果延續下去。

西武獅隊台將吳念庭今天也在對羅德隊的練習賽出賽，七局上代替三壘守備上場，唯一打擊機會在七局下，兩出局一壘有人時，敲出左外野飛球出局，西武靠著木村文紀九局下的再見全壘打，以3：2獲勝。