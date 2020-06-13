聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／猿隊拚穩住排頭 卡本特14日投1休4再先發
為了穩住領先優勢，樂天桃猿隊拚了，洋投卡本特要「投1休4」，明天再度登板先發，這也是教練團本季的首度嘗試調度。
猿隊本土投手王溢正，因左肩不適撤銷登錄，讓猿隊本周輪值少一人，教練團原本考慮由江國謙或洪聖欽入替，但最後還是決定讓卡本特上陣。
卡本特在4天前、9日對統一獅隊先發，投5局、被敲6支安打、失4分、責失1分，另飆出6次三振，儘管承擔敗投，但內容的質不差。
猿隊總教練曾豪駒表示，有看他當下投完（9日）的感覺，才做了最後確認，休息4天後明天再度先發。
到今天賽前為止，猿隊戰績20勝14敗、暫居排頭，但只領先中信兄弟隊0.5場勝差（戰績21勝16敗），兩隊昨天起進行3連戰，猿隊先搶1勝，明天比賽更是關鍵。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言