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英傑把脈／年輕投手會遇到的問題 「對打者產生恐懼」

聯合報 / 記者婁靖平／桃園即時報導
樂天桃猿牛棚防禦率數字是4隊最糟，牛棚教練林英傑認為是心態問題，並以黃子鵬(圖)為例。 中央社
樂天桃猿牛棚防禦率數字是4隊最糟，牛棚教練林英傑認為是心態問題，並以黃子鵬(圖)為例。 中央社

樂天桃猿隊6月中繼投手防禦率高達11，沒有中繼成功進帳，另有1次救援失敗，數字是4隊最糟，牛棚教練林英傑認為是心態問題，「不要對到打者就會產生恐懼感」。

林英傑以黃子鵬為例，他去年狀況還可以，但可能因為出賽頻繁，今年時好時壞，主要是心態問題，「正面去修正，就不會差很多」。

中職現在的比賽趨向強力打擊，「投手心態可能會想閃避，投到怕被打，但其實根本不用去想，只要全力去投球就好，不見得每個打者都會打得很好，而且後面有人幫忙守備」。

黃子鵬投球動作較慢，林英傑認為，節奏快一點、或許比較好，「但萬一快了，還是不好，依然要回到自己習慣的模式」。

最近教練跟黃子鵬講過這個問題，「他也知道、節奏有比較快，試著去改變，但不能亂了自己步調，否則整場比賽都會不好」。

林英傑說：「不要讓自己投到那麼辛苦，要有正面心態，這是年輕投手現在幾乎都會有的問題，被打的時候，心情難免不好、防禦率暴增，但大家都一樣，不要看數字，看內容好不好就好。」

林英傑 樂天桃猿

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