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英傑把脈／陳禹勳技術還在 可以慢慢找回來

聯合報 / 記者婁靖平／桃園即時報導
樂天桃猿牛棚教練林英傑為「守護神」陳禹勳把脈。 中央社
樂天桃猿牛棚教練林英傑為「守護神」陳禹勳把脈。 中央社

樂天桃猿隊6月牛棚表現不佳，防禦率9.92、只領先統一獅隊（10.38），原本的「守護神」陳禹勳還沒調回最佳手感，猿隊牛棚教練林英傑說：「他的技術還在，可以慢慢回來的。」

陳禹勳防禦率8.56，是個人7年中職生涯的最低點，林英傑近距離觀察，「動作稍微有一點改變，和之前有差別，動作就算是微調，投球型態就會改變，他的球質這麼好，但動作改了後，角度就沒有那麼犀利了」。

最近林英傑一直在看陳禹勳過去的投球影片、作比對，看看倒底差在哪裡，「感覺他的投球腳步變大，導致身體吃不到力量，以前腳步跨得比較小，吃的力量比較多，腳步變大後，力量跟著少」。

林英傑提點，陳禹勳也有同感，可能是之前稍作調整，後來發覺力量只用到一半，林英傑說：「有問題就慢慢修正，但需要一段時間，他的技術沒問題，但心態會受影響改變，對自己沒信心。」

陳禹勳對其他球隊還是有壓制力，「跟他聊過後，也知道自己的狀況，但我們要不斷提醒他，畢竟習慣了一個動作，要調回來需要時間，要讓他穩定下來」。

陳禹勳過去6年都不差，林英傑說：「投手就是這樣，一個不對勁、整個身體都不對勁，必須不斷修正，哪裡出了問題，要去找方式，他絕對可以慢慢回來。」

每一位投手都會遇到低潮，不可能都這麼順利，「提醒他，投完後看一下姿勢（影片），再跟前一場比較，有沒有好，好就繼續保持」。

林英傑說：「陳禹勳要找回身手，可能沒有那麼快，短期內身體的不協調，都要修正，他也想趕快回來，但急不得，要調到最順暢才行，畢竟他是我們牛棚的主力。」

林英傑 陳禹勳 牛棚

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