棒球／曼尼感謝台灣防疫有成 來台加入業餘隊也沒問題

曼尼特製印有台灣地圖、寫著「Taiwan Can Help」的T-Shirt來感謝台灣。 圖／戴于程提供

美職前球星、曾效力中職義大犀牛隊的曼尼（Manny Ramirez），對台灣念念不忘，除了希望能舊地重遊繼續打球，就算是業餘隊也沒有問題。

曼尼很肯定台灣在新冠肺炎疫情控制上的成績及對世界的幫忙，特別印製一件印有台灣地圖、寫著「Taiwan Can Help」的T-Shirt來感謝台灣。

曼尼的亞洲區經紀人前兄弟象球員戴于程（John Tai）表示，曼尼對於回到球場當球員，展現出非常積極的態度，每周都有安排固定的體能及打擊訓練。

曼尼5月底向美國媒體透露，願意以教練兼球員的身分回到中華職棒，甚至一度傳出，下半季就有機會與中職球隊簽約。

除了中職，曼尼也不排除到台灣加入業餘隊。