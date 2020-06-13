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日職／向中、韓職致敬 歐力士隊主場看板有亮點

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
歐力士隊在主場大阪京瓷巨蛋本壘後方刊出「Baseball is STRONG」的看板。圖／歐力士球團提供
歐力士隊在主場大阪京瓷巨蛋本壘後方刊出「Baseball is STRONG」的看板。圖／歐力士球團提供

在新冠肺炎疫情影響之下，日本職棒終於將在6月19日開季，歐力士隊本周在主場大阪京瓷巨蛋對上阪神虎隊，本壘後方出現獨特的風景，用中文、韓文、日文和英文寫著「謝謝」，感謝這段期間醫護人員的努力，與世界四大職棒一起傳達「Baseball is STRONG」的精神。

歐力士主場本壘後方的廣告看板中，特別出現兩種版本，一面「CPBL X KBO X NPB X MLB」標注著四大聯盟的看板，另一面則用四種語言寫著「謝謝」，向醫護人員致意，共同都有「Baseball is STRONG」的字樣，由於這是球團提出的想法，目前也是歐力士主場限定。

歐力士隊在主場大阪京瓷巨蛋本壘後方刊出「Baseball is STRONG」的看板。圖／歐力士球團提供
歐力士隊在主場大阪京瓷巨蛋本壘後方刊出「Baseball is STRONG」的看板。圖／歐力士球團提供

歐力士球團表示，職業棒球聯盟之間，彼此都是夥伴，在今年的特殊狀況下，不能輸給疫情，希望能夠一起用棒球點亮世界，歐力士球團也對中華職棒與韓國職致上敬意。

今年因為新冠肺炎疫情各地職棒都紛紛延期，中華職棒領先全球開打，後續開幕的韓職、日職也都曾尋求建議，四大職棒只剩大聯盟尚未確定重新開幕的日期。

歐力士 大聯盟 棒球

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