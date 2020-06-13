中職／陳俊秀轟出關鍵勝 曾豪駒：有看到他的付出

樂天桃猿隊昨晚靠著洋投霸能8局無失分的好投，以4：0擊敗中信兄弟隊，不僅斬斷中信的7連勝，也回居上半季第一寶座，總教練曾豪駒表示：「謝謝選手跟教練團上下一心，大家一起打出好成績，這一勝對我們很重要。」

今年霸能為猿隊拿下5勝，位居中職第一，防禦率3.09也是中職最低，曾豪駒說，霸能每次投球完，都會找投手、捕手教練討論，根據台灣打者的習性，作出修正。

昨晚勝利的另一個關鍵人物，是四局下敲出兩分砲的陳俊秀，近期雖然陷入小低潮，不過曾豪駒說：「他不斷在調整自己，選手自己會慢慢打出來，他的付出我們都有看到。」

陳俊秀也說，最近一直在找問題出在哪，但沒有做太多調整，這場關鍵的比賽，就是提升專注度，專注在每顆球，雖然開季全壘打產量有點慢，「但全壘打不是我能控制的，我能控制就是多加練習，保持想贏球的心態。」