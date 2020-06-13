韓職／韓華鷹18連敗好慘 差一步獨占「亞洲最爛」

南韓職棒韓華鷹隊今天將挑戰單獨扛下「亞洲最爛」招牌，挾著18連敗，今天下午4點出戰斗山熊隊，若再輸就將單獨握有亞洲職棒最長連敗紀錄。

韓華鷹本季戰績一路探底，從5月23日開始就沒贏過，日前先後抹消四名一軍教練、總教練韓容悳請辭下台負責、下放十名一軍球員，仍無法阻止球隊繼續輸下去，昨天再以2：5輸給斗山熊後，已經以18連敗追平韓職史上最長連敗紀錄。

韓職原先的紀錄由三美巨星在1985年締造，若再放眼其他亞洲職棒戰場，中職紀錄為兄弟象在2006年寫下的13連敗，日職則為千葉羅德在1998年吞下的18連敗。

韓華鷹昨天一敗，不僅追平韓職紀錄，也同時並列亞洲職棒紀錄，今天將挑戰單獨收下「最爛」頭銜，對手依然是斗山熊，迎戰34歲左投柳熙寬。