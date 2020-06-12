中職／霸能出手擋狂象 猿奪回龍頭

樂天桃猿隊昨晚在本季新高的二六三五名觀眾面前，以四比○擊敗中信兄弟隊，斬斷對手的七連勝，並且以廿勝十四敗的戰績，半場之差的領先再度要回上半季第一，總教練曾豪駒說：「這只是暫時的，賽季還很長，要堅持到最後。」

猿隊洋投霸能先發八局無失分，被敲出七支安打，另有五次三振，一次四壞保送，有效壓制六月打擊火燙的中信打線，賽後防禦率三點○九，拿下第五勝（一敗），位居聯盟防禦率王、勝投王。

霸能是中職今年最穩定的投手，曾總認為，關鍵在於霸能會積極跟投捕教練溝通，熟悉台灣打者的習性。霸能也說，昨晚贏球關鍵，在於觀察影片時注意到對方弱點，因此以內角球壓迫，讓對手擊出滾地，加上球隊之前陷入連敗，「這場比賽專注度非常高，希望為球隊取得勝利機會。」

陳俊秀四局下敲出兩分打點全壘打。記者余承翰／攝影

陳俊秀在四局下的左外野兩分砲打破平手僵局，梁家榮在該局的中外野安打，再添兩分，這是陳俊秀本季第三發全壘打，前兩轟分別在四月中、五月中敲出，剛好一個月一支。

陳俊秀近期陷入小低潮，賽前八場比賽僅敲五安，不過昨晚三打數兩安打，打擊率回升到三成一六。陳俊秀表示，近期一直在抓問題，但沒有做太多調整，全壘打產量在季初進度較慢也是老問題，「全壘打不是自己能控制的，我能控制的就是多練習、維持想贏球的心態。」