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中職／霸能8局無失分 樂天斷中信七連勝返首位

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊先發投手霸能。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊先發投手霸能。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊靠著洋投霸能先發8局無失分、陳俊秀超前兩分砲，以4：0斬斷中信兄弟隊七連勝，並以20勝14敗的戰績，領先半場之差，從中信手中要回上半季龍頭寶座。

兩隊前三局各有攻勢，但始終無法攻下關鍵分數，直到四局下，猿隊首名打者林立敲出二壘安打，一出局後，陳俊秀補上一發左外野兩分砲，打破平手僵局，兩出局後，廖健富保送、藍寅倫安打攻占二、三壘，梁家榮適時敲出中外野安打，送回兩分，猿隊單局攻下四分。

這是陳俊秀本季第三發全壘打，前兩轟分別在4月17日、5月13日敲出，剛好一個月一支，陳俊秀賽前近8場僅敲5安，打擊率下降到3成06，不過今天3打數2安打，打擊率回升到3成16。

霸能雖然被敲出7支安打，不過有兩次雙殺支援，長打也只有2支，用109球投完8局未失分，加上5次三振，僅1次四壞保送，防禦率下修到3.06，續居聯盟防禦率王，並以五勝登上勝投王。

廖乙忠雖然單局爆4分，但仍撐到投完6.1局才退場，總共也就丟掉4分，被敲8安，另有4次三振、4次四壞保送，承擔敗投。

陳俊秀 樂天桃猿

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