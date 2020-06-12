中職／獅隊3轟擊退悍將隊 洪一中900勝繼續等

統一獅隊3發全壘打轟垮「剋星」富邦悍將隊投手江國豪，終場以10：4贏球、拿到3連勝，悍將隊則吞下3連敗，總教練洪一中執教生涯900勝，還要再等一下。

今晚之前，江國豪對獅隊拿到3連勝，個人本季勝投全數來自獅隊貢獻，對戰勝率百分百。

悍將隊此戰首局靠胡金龍、林哲瑄安打及暴投先馳得點，2局再以保送、范國宸、胡金龍、高孝儀安打攻進3分。

獅隊2局下開始反撲，陳鏞基、蘇智傑「back to back」全壘打，1人出局後，陳重羽、陳重廷敲安、陳傑憲高飛犧牲打扳平比數；蘇智傑第14轟，仍在排行榜領先，猿隊朱育賢（12轟）暫排第2。

3局下陳鏞基先跑出內野安打，蘇智傑再擊出安打，潘武雄隨後開轟，一棒送回3分超前。

江國豪投完3局退場，被敲出8支安打、3支全壘打，失7分皆為責失，吞下本季對戰獅隊首敗，目前戰績3勝3敗。

4局悍將隊換楊彬接替投球，獅隊再靠保送、林安可安打、陳鏞基二壘打拿兩分，拉開差距。

獅隊洋投費爾本投6局、被擊出7支安打、失4分責失，飆出6次三振，個人本季第2勝（3敗）入袋。