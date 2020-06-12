棒球／亞洲青棒賽36人名單出爐 29日起展開對抗賽

中華棒球協會今天召開選訓會議，選出亞洲青棒賽中華隊36人培訓名單，預定22日在台東體中報到，29日展開7場對抗賽，選出18人參賽名單。

玉山盃青棒賽日前落幕，桃園市隊拿到冠軍、並取得亞青賽中華隊組訓權，棒協今天召開選訓會議，挑出中華隊36人培訓名單。

亞青賽原訂9月在高雄開打，因新冠肺炎疫情影響，確定延後至12月下旬舉行，地點仍為高雄澄清湖及立德棒球場。

中華隊總教練由吳柏宏（桃園平鎮）擔任，教練團為陳威儒（桃園平鎮）、羅健銘（桃園平鎮），另邀請屏東縣大同高中總教練蘇建榮加入，希望藉由他的經驗提升中華隊外野守備與跑壘觀念。

藍白對抗賽由教練團設定每位選手出賽責任數，透過比賽產生最後18人代表隊正式名單。

中華培訓隊名單為：

白隊：賴延峰（桃園平鎮）、林昱珉（新北穀保）、劉嘉益（嘉縣東石）、潘文輝（新北穀保）、陳翊瑄（臺北大理）、林順安（東大體中），黃勇傳（桃園平鎮）、曾子祐（桃園平鎮）、陳佳樂（桃園平鎮）、劉予承（新北穀保）、潘瑋祥（屏東高中）、馬鋼（高雄普門）、孔念恩（高雄高苑）、高郁佐（高雄三民）、林志光（東大體中）、陳唯翔（東大體中）、毛英傑（高雄高苑）、陳致嘉（高雄普門）。

藍隊：吳秉恩（桃園平鎮）、董子恩（桃園平鎮）、邱駿威（高雄高苑）、林子豪（桃園平鎮）、陳委聖（高雄高苑）、馬傑森（高雄普門）、曹祐齊（臺北大理）、劉俊豪（高雄高苑）、方郁淮（東大體中）、林吳晉瑋（新北穀保）、黃保羅（桃園平鎮）、陳志杰（桃園平鎮）、宋晟睿（桃園平鎮）、張宥鈞（桃園平鎮）、蔡佳諺（新北穀保）、林子崴（新北穀保）、張翔（桃園平鎮）、李展毅（臺北大理）。